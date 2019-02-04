В Ярославском районе мужчина зашел в придорожное кафе и украл кассовый аппарат вместе с деньгами
Полиция возбудила уголовное дело
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1 февраля в Ярославском районе 34-летний местный житель зашел в придорожное кафе. Мужчина был пьян. Он увидел оставленный кассовый аппарат и решил не терять времени напрасно. Преступник вытащил кассу вместе с деньгами и ушел. Когда сотрудница кафе вернулась на рабочее место, то не нашла ни денег, ни кассового аппарата.
Женщина обратилась в полицию. Сотрудники полиции отыскали грабителя. Мужчина сам рассказал как было дело, и добавил, что деньги потратил на еду и алкоголь. Он был ранее судим, а в настоящий момент нигде не работает.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU