В Ярославском районе мужчина зашел в придорожное кафе и украл кассовый аппарат вместе с деньгами

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-04T15:21:06+03:00

Изменить размер текста: A A

1 февраля в Ярославском районе 34-летний местный житель зашел в придорожное кафе. Мужчина был пьян. Он увидел оставленный кассовый аппарат и решил не терять времени напрасно. Преступник вытащил кассу вместе с деньгами и ушел. Когда сотрудница кафе вернулась на рабочее место, то не нашла ни денег, ни кассового аппарата.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники полиции отыскали грабителя. Мужчина сам рассказал как было дело, и добавил, что деньги потратил на еду и алкоголь. Он был ранее судим, а в настоящий момент нигде не работает.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU