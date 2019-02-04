В Рыбинской колонии при попытке пронести запрещённые предметы заключенным попались три человека

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-04T15:24:04+03:00

В Рыбинске за два дня сотрудники колонии №2 пресекли три попытки проноса на территорию колонии запрещённых предметов. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Рыбинске за два дня сотрудники УФСИН пресекли три попытки проноса на территорию колонии № 2 запрещённых предметов. При проведении обязательного досмотра в сумке одной из нарушительниц были найдены две флешки и зарядное устройство.

- В это же день при досмотре другой женщины сотрудниками колонии были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом в сумке две сим-карты, наушники и USB-кабель, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Помимо этого, при отработке оперативной информации у стен колонии был пойман 23-летний молодой человек. Парень собирался перебросить через ограждение мобильный телефон, несколько сим-карт и два зарядных устройства. На всех нарушителей уже составлены протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU