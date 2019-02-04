В Ярославле вор-рецидивист разбил офисное окно и украл три ноутбука, чтобы купить себе одежду

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-04T12:52:59+03:00

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В Кировском районе грабитель взломал рольставни, разбил стекла и попал в офисное помещение. Он вынес из здания три ноутбука. Общая сумма ущерба – более 64 тысяч рублей.

Заявление в полицию написал руководитель предприятия. Сотрудники полиции нашли злоумышленника. Оказалось, что 29-летний мужчина – житель Костромской области, ранее он привлекался к уголовной ответственности. Преступник освободился из под стражи накануне нового ограбления. Полицейским мужчина рассказал, что ноутбуки пришлось продать, а на вырученные деньги купить обувь и одежду.

По факту кражи снова возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU