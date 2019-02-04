Ярославский ресторатор Ян Левин рассказал, куда пропадают утки на Липовой горе
Ярославский ресторатор Ян Левин задается вопросом: куда пропали утки на Липовой горе?
На своей странице в фейсбуке активист разместил пост о том, что во Фрунзенском районе цыгане полакомились утками. Мужчина навел справки и узнал: не только местные кочующие отлавливают птиц.
– Половину утиного семейства съели строители, которые возводили недалеко коттедж. Ну это понятно. Шокирующая Азия, – пишет Ян.
Далее текстовое расследование продолжается.
– Остальных уток съел местный почтальон «Почты России»! – восклицает ресторатор.
Может показаться, что он оправдывает женщину, ведь у нее дети и маленькая зарплата, которой ни на что не хватает.
– Живут на подножном корму, причём в прямом смысле слова, как мы видим, – начинает рассуждения активист.
Далее итог: хотел Ян Левин «подтрунить» над тем, что в культурной столице России, Петербурге, уток не едят, а у нас… И вскрылась более глубокая социальная проблема, вновь связанная с «Почтой России».
Комментаторы поста принялись упражняться в юморе.
– Хочу заметить, что буквально лет 10 назад уток не было, а если вспомнить советские времена так и подавно. Вся дикая живность шла в суп, – пишет Валерий Галашин.
А кто-то ушел в думы о социальной несправедливости.
– «Почта России» - это каторга для работников «на земле»... Почтальоны, операторы и начальники ОПС... Там минимальную зарплату делят на часы... На руки получают в основном половины МРОТ, – считает Гасан Мусаев.
ИСТОЧНИК KP.RU