Ярославский ресторатор Ян Левин рассказал, куда пропадают утки на Липовой горе

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-04T13:37:19+03:00

Милые уточки в городских парках - хорошее развлечение для мам с детьми, но никак не для голодных жителей Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Региональный фейсбук сегодня обсуждает, можно ли отлавливать диких птиц в городских парках и употреблять их в пищу

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Ярославский ресторатор Ян Левин задается вопросом: куда пропали утки на Липовой горе?

На своей странице в фейсбуке активист разместил пост о том, что во Фрунзенском районе цыгане полакомились утками. Мужчина навел справки и узнал: не только местные кочующие отлавливают птиц.

– Половину утиного семейства съели строители, которые возводили недалеко коттедж. Ну это понятно. Шокирующая Азия, – пишет Ян.

Далее текстовое расследование продолжается.

– Остальных уток съел местный почтальон «Почты России»! – восклицает ресторатор.

Может показаться, что он оправдывает женщину, ведь у нее дети и маленькая зарплата, которой ни на что не хватает.

– Живут на подножном корму, причём в прямом смысле слова, как мы видим, – начинает рассуждения активист.

Далее итог: хотел Ян Левин «подтрунить» над тем, что в культурной столице России, Петербурге, уток не едят, а у нас… И вскрылась более глубокая социальная проблема, вновь связанная с «Почтой России».

Комментаторы поста принялись упражняться в юморе.

– Хочу заметить, что буквально лет 10 назад уток не было, а если вспомнить советские времена так и подавно. Вся дикая живность шла в суп, – пишет Валерий Галашин.

А кто-то ушел в думы о социальной несправедливости.

– «Почта России» - это каторга для работников «на земле»... Почтальоны, операторы и начальники ОПС... Там минимальную зарплату делят на часы... На руки получают в основном половины МРОТ, – считает Гасан Мусаев.

ИСТОЧНИК KP.RU