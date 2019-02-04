Дмитрий Миронов поздравил Почетного гражданина Ярославской области Александра Каменецкого с 93-летием

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-04T11:20:20+03:00

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В понедельник, 4 февраля губернатор Дмитрий Миронов поздравил с днем рождения Почетного гражданина Ярославской области Александра Каменецкого. Александру Феофановичу исполнилось 93 года.

- Его жизнь – яркий пример мужества, твердости характера и любви к Отечеству, - отметил Дмитрий Миронов. – Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии.

Губернатор отметил, что всегда прислушивается к советам и наставлениям ветерана.

Александр Феофанович родился 4 февраля 1926 года в городе Малая Виска на Украине. В 15 лет, окончив восемь классов, он стал партизаном. Войну он закончил уже в рядах Вооруженных сил, в Праге. Был пехотинцем и разведчиком. Ушел в запас в звании полковника.

ИСТОЧНИК KP.RU