Дмитрий Миронов поздравил Почетного гражданина Ярославской области Александра Каменецкого с 93-летием
В понедельник, 4 февраля губернатор Дмитрий Миронов поздравил с днем рождения Почетного гражданина Ярославской области Александра Каменецкого. Александру Феофановичу исполнилось 93 года.
- Его жизнь – яркий пример мужества, твердости характера и любви к Отечеству, - отметил Дмитрий Миронов. – Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии.
Губернатор отметил, что всегда прислушивается к советам и наставлениям ветерана.
Александр Феофанович родился 4 февраля 1926 года в городе Малая Виска на Украине. В 15 лет, окончив восемь классов, он стал партизаном. Войну он закончил уже в рядах Вооруженных сил, в Праге. Был пехотинцем и разведчиком. Ушел в запас в звании полковника.
ИСТОЧНИК KP.RU