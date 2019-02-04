2019-02-04T11:09:25+03:00
Общество

Ярославцы пошли на Доронинский рынок и купили свинины… с тараканами

В соцсетях появилось неприятное фото полуфабриката с мертвыми насекомыми
Екатерина РЯБЦЕВА
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Обманутые покупатели не отнесли продавцу такой товар, но решили предупредить горожан/ФОТО: Евгения КищенковаОбманутые покупатели не отнесли продавцу такой товар, но решили предупредить горожан/ФОТО: Евгения Кищенкова
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Жители Фрунзенского района купили немного свинины на обед, а когда пришли домой, обнаружили не самую приятную картину… В мясе – тараканы! Своим негодованием ярославцы решили поделиться в соцсетях. В группе «Жесть Ярославль» Вконтакте и появилось это фото.

Женщина, приславшая его, рассказала, что мясная лавка находится на Доронинском рынке, сразу после магазина «Аквариум». Внимание пользователей привлек тот факт, что тараканы в мясе мертвые. Это вызвало множество шуток по поводу.

– От него даже тараканы померли, – пишет Артем Беспалов.

– Протеин чистейший, – поднимает настроение ярославцам Галина Рогожина.

Кто-то называет это приправой, а кто-то предлагает любителям жирного мяса перейти на правильное питание.

Напоминает детский стишок про волка и лису:

- Где ты был?

- На рынке!

- Что купил?

- Свининки...

Будьте осторожны, когда выбираете съестное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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