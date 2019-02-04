Ярославцы пошли на Доронинский рынок и купили свинины… с тараканами
Жители Фрунзенского района купили немного свинины на обед, а когда пришли домой, обнаружили не самую приятную картину… В мясе – тараканы! Своим негодованием ярославцы решили поделиться в соцсетях. В группе «Жесть Ярославль» Вконтакте и появилось это фото.
Женщина, приславшая его, рассказала, что мясная лавка находится на Доронинском рынке, сразу после магазина «Аквариум». Внимание пользователей привлек тот факт, что тараканы в мясе мертвые. Это вызвало множество шуток по поводу.
– От него даже тараканы померли, – пишет Артем Беспалов.
– Протеин чистейший, – поднимает настроение ярославцам Галина Рогожина.
Кто-то называет это приправой, а кто-то предлагает любителям жирного мяса перейти на правильное питание.
Напоминает детский стишок про волка и лису:
- Где ты был?
- На рынке!
- Что купил?
- Свининки...
Будьте осторожны, когда выбираете съестное.
ИСТОЧНИК KP.RU