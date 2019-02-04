В Ярославской области пьянка закончилась разрезанным лицом: собутыльница порезала знакомого и во всем созналась

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-04T10:31:34+03:00

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В Угличском районе 37-летний мужчина выпивал со своей знакомой. Сначала все было тихо и мирно, а когда застолье подходило к концу, то вспыхнул конфликт. Женщина взяла острый предмет и порезала грудь и лицо своего собутыльника. Мужчина оказался в больнице в тяжелом состоянии с проникающими колото-резаными ранами. Медики позвонили в полицию. Сотрудники полиции отыскали преступницу. Оказалось, что она уже была судима. Женщина дала признательные показания, но это не поможет ей уйти от ответственности. По статье «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU