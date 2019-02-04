В Ярославле ранее судимый мужчина украл велосипед, оставленный в подъезде
Полиция провела расследование и нашла грабителя
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В Красноперекопском районе 29-летний мужчина украл велосипед, который стоял на лестничной площадке подъезда. Дом, в котором произошла кража, находится на улице Курчатова.
В полицию обратился хозяин двухколесного друга, который не обнаружил свой транспорт в оставленном месте. Сумма ущерба от кражи составила 23 тысячи рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого и узнали, куда исчез велосипед. Оказалось, что грабитель продал его, а вырученные деньги потратил. Мужчина был ранее судим. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU