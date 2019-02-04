Голодный и холодный вор украл навороченную печку в Ярославле
В Ярославле раскрыли кражу пароконвектомата. Это печка для приготовления еды с множеством полезных функций. А еще она греет. И вот такую навороченную печку похитили из автоприцепа на улице Чкалова, где ее хозяин живет. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.
- Следственным подразделением ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - рассказали в полиции.
Поработав над делом, уголовный розыск поймал 21-летнего парня с судимостью. Он признался, что украл печку, но расследование пока продолжается. За эту навороченную печку парень может отправиться в тюрьму. Но все-таки здесь масштабы покрупнее, чем в деле о краже жвачки.
Напомним, недавно ярославская полиция поймала девушку из соседней области, которая вынесла из магазина 17 пачек жвачки на три тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU