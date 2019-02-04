Семь пострадавших: на М-8 столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-04T09:15:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером воскресенья, 3 февраля, в Переславском районе столкнулись "Хенде Гетц" и "Шевроле Орландо". Авария произошла на 143 километре трассы "Москва-Холмогоры". Столкновение было настолько сильным, что приехавшая на место аварии скорая забрала семь человек в больницу.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заверили в ярославской полиции.

В "Хендэ" пострадали 41-летний водитель из Московской области и три его пассажирки: 43-летняя женщина, 21-летняя девушка и 14-летняя девочка. А в "Шевроле" травмы получил водитель-костромич и оба его пассажира: 17-летний парень и 44-летняя женщина.

Сейчас полиция должна выяснить, почему же вообще произошла авария. И если кто-то из водителей был виноват в столкновении, его накажут.

Напомним, за день до этого в аварии погиб мужчина, который сидел на пассажирском кресле.

ИСТОЧНИК KP.RU