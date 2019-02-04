Регистрация на "Лыжню России" открылась в Ярославле

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-04T08:39:40+03:00

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В понедельник, 4 февраля, в Ярославле началась регистрация на ежегодную "Лыжню России". Пройти регистрацию на массовую гонку можно будет в любой рабочий день этой недели. А в субботу в деревне Подолино уже пройдет сам забег.

- Официальное открытие соревнований - с 11.45 до 12.00. ВИП-забег – в 12.00, - уточнили в мэрии.

В этом году "Лыжня России" пройдет в 37-ой раз. Уже давно выросли внуки первых лыжников, которые начинали бегать на лыжах в первых гонках. И "Лыжня России" стала привычным событием для тысяч школьников и спортсменов-любителей.

Зарегистрироваться на забег нужно в Спортивной школе олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова. Их адрес: г. Ярославль, пр. Ленина, д.30. Телефон: 8 (4852) 72-18-86. Е-mail: sduschor3@gmail.com. Школа работает с 10 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU