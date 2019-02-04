Безработный бензопилу продал: в Ярославской области поймали судимого вора

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-04T08:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жажда наживы заставила мужчину Ярославской области вломиться в дом к соседу. Преступный инцидент произошел еще в прошлом году, но расследование все еще идет. Все началось с того, что в полицию обратился житель одной из деревень Первомайского района. Он заявил, что из его дома украли бензопилу и бензотриммер. Ущерб ощенили в 7 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении кражи, местный житель 1994 г.р., - рассказали в ярославской полиции. - Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, мужчина не работает.

Этот 24-летний парень сорвал навесной замок, на который был закрыт дом, вошел, взял бензотриммер и бензопилу, а потом просто вышел. Парень успел продать бензопилу за тысячу рублей в соседней деревне. А вот триммер он, видимо, оставил как заначку на будущее. По крайоней мере, инструмент полиция изъяла, когда нашла преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU