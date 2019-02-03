Ярославский «бронепоезд» демонстрирует высший класс

3 Февр. 20:15 2019-02-03T20:15:54+03:00

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Последние матчи регулярного этапа чемпионата КХЛ стали приносить подозрительные результаты. Если поражение «Локомотива» в Нижнем к таким можно отнести лишь с огромной натяжкой из-за традиционно трудных отношений между командами на льду, то серия поражений ведущих клубов «Запада» выходит за рамки. Поражение ЦСКА в Астане – 2:5 только первая «ласточка». Накануне игры «Локомотива» в Сочи сразу два шокирующих итога: СКА в Новосибирске всухую «горит» местной «Сибири», а тот же «Барыс» унизительно громит конкурента нашего «бронепоезда» в борьбе за 3-е место на «Западе», финский «Йокерит» - 8:2!!!! И это команды, которые давно обеспечили себе плейофф и единственной их проблемой осталось определение (или выбор) себе соперника на 2-ом раунде решающего этапа. Вот с этой точки зрения получается, что все «подозрительно» проигравшие как бы уклоняются от встречи на 2-м раунде с «бронепоездом». Но это игры за пределами льда. А команда Дмитрия Квартальнова получается мотиватором странных результатов. И это отчасти подтвердилось в Сочи, где наш «бронепоезд» подтвердил формулу известного любимца ярославских болельщиков Алексея Трасеуха, шутливо заметившего после тяжелой победы: «Мастерство пропить нельзя». При равной борьбе на льду, где сочинские «леопарды» отчаянно рвались добыть хоть какие-то очки, ярославцы не торопили события в первом периоде, чтобы «выстрелить» во втором. Там наши парни дважды, как под копирку. Провели реализацию в режиме позиционной атаки. Сначала Артем Ильенко слева из-за ворот выложил шайбу на «пятак», где на скорости оказался Максим Беляев, открывший после броска свой лицевой счет голам в КХЛ. Вскоре подобный маневр с левой стойкой ворот повторил уже наш капитан Стафан Кронвалл, чей пас замкнул Данил Юртайкин. Когда же в начале 3-го периода Андрей Локтионов завершил мощный прессинг наших в чужой зоне и сделал 3:0, «бронепоезд» почему-то расслабился. За короткий отрезок времени при попустительстве в защите счет стал равным – 3:3 за шесть минут до конца. Вот тут и сработала формула Трасеуха. «Бронепоезд» завелся всерьез. Через минуту заработали большинство, реализация которого может стать учебным пособием. Ребята просто укатали «леопардов» в лед. Мощный щелчок защитника Рушана Рафикова избавил «бронепоезд» от овертайма.

«Сочи» - «Локомотив» - 3:4 (0:0; 0:2;3:2)

ИСТОЧНИК KP.RU