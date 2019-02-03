2019-02-03T17:25:29+03:00
Звезды

Весь день - театр: в Ярославле в разных местах города развлекли прохожих

Масштабная культурная программа прошла в выходной день
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Прохожих развлеклиПрохожих развлеклиФото: Мэрия Ярославля
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В воскресенье, 3 февраля, в Ярославле устроили праздник, посвященный Году театра. На площадке перед Знаменской башне прохожих развлекали интермедии театра "Экспромт", интерактивная программа от библиотек города, театральные викторины и "Угадай мелодию". Также здесь выступили местные творческие коллективы.

- Ярославль - это родина первого русского национального театра. Сегодня мы проводим первое такое яркое мероприятие, посвященное этой теме. Надеемся, что жители нашего города будут проявлять интерес к таким акциям, — рассказала Ольга Каюрова, начальник управления культуры мэрии города Ярославля.

Неподалеку от праздничной площадки, на площади Волкова, можно было взять себе книгу или отдать ненужную. Больше сотни книг отдали городские библиотеки для книгообмена.

Тем временем в других местах города ярославские клубы и дворцы тоже развлекали прохожих своими программами и анонсами будущих событий. А у памятника Некрасову развернулась традиционная поэтическая площадка, на которой ярославские поэты представили свой новый сборник стихов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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