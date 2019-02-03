300 жалоб за месяц: как можно наказать управляющую компанию, если сосульки все еще висят

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-03T16:23:34+03:00

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В январе больше 300 жалоб получили ярославские службы на сосульки и нависающие снежные глыбы. Из них 250 отработали в течение 24 часов. Остальные перешли под контроль надзорных органов. В итоге только 19 жалоб пока остались нерешенными.

- Первое, что нужно сделать, это обратиться в свою управляющую компанию, - объяснил, как нужно поступить ярославцам Антон Кириллов, начальник муниципальной жилищной инспекции. - Телефоны диспетчерских служб указаны на квитанции за коммунальные услуги. Несмотря на то, что почти у всех компаний телефонные разговоры записываются, не лишним будет спросить номер своей заявки. Это будет служить подтверждением вашего обращения. Если в течение суток проблема не решена, пишите заявление нам.

Если за пару дней проблема не решается, то управляющую компанию могут оштрафовать на 20 тысяч рублей. Но рядовым ярославцам для этого ничего делать не надо, жилинспекция сама компанию накажет. Но если кажется, что управляющая компания совсем плохо исполняет свои обязанности, можно пожаловаться в Департамент государственного и жилищного надзора. И если они с вами согласятся, то могут наказать компанию на 250 тысяч рублей. А если упавшие сосульки или снежные глыбы травмируют или даже убьют человека, то на владельца здания заведут уголовное дело.

Напомним, женщина, на которую 1 февраля упала снежная глыба, находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU