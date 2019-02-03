На мосту в Ярославле снова разбилась маршрутка и снова водители встали в пробку

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-03T13:55:37+03:00

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В воскресенье, 3 февраля, рано утром на Октябрьском мосту столкнулись иномарка и маршрутка. По словам свидетелей, "Субару Форестер", который ехал в сторону Октябрьской площади, занесло и он попал под колеса маршрутки. В итоге эта композиция из двух разбитых транспортных средств создала многочасовые пробки на мосту. Только к обеду иномарку эвакуировали, а маршрутку отогнали.

В соцсетях бурно отреагировали на очередную аварию на мосту. Комментаторы ругали обоих водителей, властей, ремонтников, виня каждого в столкновении. Некоторые посетовали, что такими темпами и маршруток-то в Ярославле не останется.

Самые умные предлагали способы решить проблему с постоянными ДТП на мосту: от практичных советов типа "надо камеры поставить" или "дороги нужно нормально отремонтировать, чтобы по своим полосам ездили" до "освятить мост надо".

Напомним, в Рыбинском районе произошла похожая авария, но там, к сожалению, погиб человек.

ИСТОЧНИК KP.RU