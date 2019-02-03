Один погиб, двое в больнице: в Рыбинском районе произошла страшная авария

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-03T11:03:44+03:00

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Вечером субботы, 2 февраля, в столкновении двух машин погиб человек. Авария произошла на 223 километре дороги Сергиев-Посад. Около половины пятого 36-летняя женщина потеряла управление своей машиной, ее вынесло на встречку. А там в нее врезалась "Шевроле Нива", водитель которой не успел увернуться от летящей на него "Лады".

- В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ - 2115», мужчина 1983 г.р. получил смертельную травму, - рассказали в ярославской полиции.

Оба водителя выжили, но тоже получили травмы. Сейчас полиции придется выяснить все обстоятельства аварии, в особенности прояснить момент, почему женщина выехала на встречку: из-за плохой дороги, плохих навыков или же почему-то еще.

ИСТОЧНИК KP.RU