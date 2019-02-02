Ушел из жизни ярославский поэт и писатель Евгений Гусев

СЕГОДНЯ 21:44 2019-02-02T21:45:31+03:00

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2 февраля стало известно о смерти известного ярославского поэта и писателя Евгения Гусева.

- Сегодня в 17.53 ушел из жизни ярославский поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, полковник запаса Евгений Павлович Гусев. 15 октября ему исполнилось 70 лет, - сообщил в соцсетях ярославский журналист Олег Гонозов.

Известие стало ударом для многих ярославцев, которые любили творчество Евгения Павловича и знали его как прекрасного и сильного человека.

Напомним, Евгений Гусев родился 15 октября 1948 года в деревне Перекладово под Ярославлем в семье учителя, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы. После окончания Ярославского пединститута преподавал в школе. Затем – служил в разведывательном подразделении в Группе Советских войск в Германии. Тридцать лет прослужил в ОВД Ярославской области, полковник в отставке. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ, автор нескольких десятков книг поэзии и прозы. Публиковался в журналах «Наш современник», «Юность», «На боевом посту», «Щит и меч», «Милиция», «Ветеран», «Ветеран МВД России», московском альманахе «Эолова арфа», международном журнале «Поэт», «Вокруг смеха», «Крокодил», газетах «Правда», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Труд», «Известия» и других.

Приносим соболезнования родным и близким поэта.

ИСТОЧНИК KP.RU