Ярославская молодежь почтила память о победе в Сталинградской битве «Случайным вальсом»

СЕГОДНЯ 21:17 2019-02-02T21:17:26+03:00

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2 февраля в России отмечают 76-летия победы в Сталинградской битве. Специально в честь этой даты ярославская «Молодёжка ОНФ» провела акцию «Память в танце. Случайный вальс». Такой проект реализуется в каждом регионе России.

- Сегодня мы кружились в танце вместе с учениками школы № 17 Ярославля. Уверены, что школа, воспитавшая пять Героев Советского Союза, достойно хранит память о победителях той страшной войны! - сообщили ребята из «Молодёжки».

Также активисты посетили ярославскую детскую областную больницу. Маленьким пациентам рассказали о Сталинградской битве, о том, как жили их сверстники во время тех исторических событий, и научили танцевать вальс.

ИСТОЧНИК KP.RU