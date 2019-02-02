«Ярославич» в Белгороде ни разу не набрал 20 очков в сете

СЕГОДНЯ 21:00 2019-02-02T21:00:31+03:00

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Перед поездкой в Белгород ярославскую команду сильно тряхнуло. Лишился своего поста главный тренер Юрий Филиппов, как было объявлено, по обоюдному согласию. Повод для этого, конечно, очевидный – команда настолько увязла на последнем месте в таблице с единственной победой в активе, что надо было что-то менять. Игроков сменить невозможно, поскольку этот период давно позади. Замена одного человека может стать каким-то поводом для сдвига в игре. Сдвиг, однако, в Белгороде не случился. Хоть и вернулся в строй наш основной связующий Александр Воропаев, но последствия его травмы свою незаметную роль могли играть. Начинали, правда, наши парни каждый сет неплохо, до примерно счета 10 очков с одной стороны. Но в первом сете как раз и сбойнуло на этом месте.

Опускавшийся мяч между располагавшимися у сетки Воропаевым и блокирующим Александром Мельниковым был ближе к первому. Но Воропаев логично решил, что Мельников обязан сделать прием, оставив связующему второй пас. А надежда друг на друга привела к тому, что мяч опустился на площадку. Этот ляп и надломил игру «Ярославича». У игроков пропала уверенность в действиях. Стало много ошибок и на приеме, и в атаках, что резко вернуло счет в пользу хозяев. Стартовавший на «диагонали» Алексей Плужников пару мячей загубил, что вынудило Сергея Доперта, которому перешли временно функции главного тренера, заменить его Сергеем Локтионовым. Одновременно сменилось направление «главного удара», потому что Локтионов – левша и хозяева не сразу к этому приспособились. Но приспособились настолько, что на третий сет у «Белогорья» на площадку вывели практически резервный состав. Но «Ярославич» из этого извлек всего один плюс. Если два первых сета набирали по 16 очков, то в третьем – на мяч больше.

«Белогорье» (Белгород) – «Ярославич» - 3:0 (25:16;25:16;25:17)

ИСТОЧНИК KP.RU