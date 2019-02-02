2019-02-02T19:35:27+03:00
Происшествия

Под видом поиска фальшивых купюр у ярославца забрали 206 тысяч рублей

Полиция разыскивает мошенницу, обманувшую пенсионера
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле лже-соцработница украла у пенсионера 206 тысяч рублей.В Ярославле лже-соцработница украла у пенсионера 206 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию Дзержинского района Ярославля обратился 66-летний мужчина, у которого украли 206 тысяч рублей. Случилось это 1 февраля.

- К заявителю в квартиру пришла незнакомая женщина, представилась социальным работником и объяснила, что осуществляется проверка денег по выявлению фальшивых купюр. После беседы неизвестная ушла, а мужчина обнаружил пропажу денег, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража». Идет расследование. Также ведутся поиски мошенницы. Ее приметы: на вид 30-35 лет, рост около 160 см, стройная, была одета в серое пальто, черные сапоги, черную шапку с козырьком. Особая примета - узкие прямоугольные очки.

При этом в полиции порекомендовали пенсионерам, которые часто становятся жертвами мошенников, не общаться с незнакомыми людьми и не впускайте их в свой дом. Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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