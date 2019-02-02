2019-02-02T15:04:16+03:00
Общество

В Ярославле скорая, приехавшая к женщине-инвалиду, застряла в снегу

Родным и соседям колясочницы пришлось вручную проталкивать машину по нечищенному двору
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Родным и соседям больной ярославны пришлось проталкивать скорую по заснеженному двору. Фото: Олег Тюканов.Родным и соседям больной ярославны пришлось проталкивать скорую по заснеженному двору. Фото: Олег Тюканов.
Изменить размер текста:

Дикий случай произошел в Ярославле днем 2 февраля. Родным и соседям женщины-инвалида пришлось самим проталкивать вызванную к ней скорую по двору. Фото случившегося в соцсетях выложил местный житель Олег Тюканов. По его словам, весь двор у дома №6 по улице Большой Технической завален снегом, который никто не чистит.

- Надо писать претензии в управляющую компанию за плохую уборку придомовых территорий, а потом иск в суд. Только так их можно заставить работать, а не только деньги с жильцов собирать, - советует жильцам Светлана Фомина в группе «Регион 76/Ярославль» в «ВКонтакте».

Впрочем, такая ситуация сейчас наблюдается во многих дворах и на тротуарах города. Это подтверждают многочисленные посты в соцсетях с приложенными к ним фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшая рыбинская девочка со шрамом нашлась
Все новые лифты в Ярославле должны пойти не позже 15 марта
Ярославец утопил в проруби вещи жительницы Санкт-Петербурга
В Ярославле под тяжестью снега провалилась крыша остановки
Роспотребнадзор провел замеры воздуха в месте утечки хлора в Рыбинске
В Ярославле открылась секция керлинга
«Локомотиву» в Нижнем Новгороде двух шайб перевеса не хватило для победы
«Буревестник» поквитался с «Уралмашем» за проигрыш на Урале
В Ярославль привезли уникальные античные вазы
Превысил полномочия: экс-гендиректор ярославского аэропорта «Туношна» стал фигурантом уголовного дела
«Шинник» в Турции завершил первый тренировочный сбор
Министр спорта РФ оценил опыт Ярославской области по созданию ФОКов и пообещал 700 миллионов рублей
Под тяжестью снега в центре Ярославля рухнули строительные леса: осадки не оставляют горожан в покое даже после того, как циклон ушел
В Ярославле телефонный мошенник вынудил женщину назвать реквизиты карты и снял с нее деньги
Пострадавшая в Ярославле от глыбы льда женщина находится в тяжелом состоянии