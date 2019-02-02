В Ярославле скорая, приехавшая к женщине-инвалиду, застряла в снегу

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-02T15:04:16+03:00

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Дикий случай произошел в Ярославле днем 2 февраля. Родным и соседям женщины-инвалида пришлось самим проталкивать вызванную к ней скорую по двору. Фото случившегося в соцсетях выложил местный житель Олег Тюканов. По его словам, весь двор у дома №6 по улице Большой Технической завален снегом, который никто не чистит.

- Надо писать претензии в управляющую компанию за плохую уборку придомовых территорий, а потом иск в суд. Только так их можно заставить работать, а не только деньги с жильцов собирать, - советует жильцам Светлана Фомина в группе «Регион 76/Ярославль» в «ВКонтакте».

Впрочем, такая ситуация сейчас наблюдается во многих дворах и на тротуарах города. Это подтверждают многочисленные посты в соцсетях с приложенными к ним фото.

ИСТОЧНИК KP.RU