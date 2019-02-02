Все новые лифты в Ярославле должны пойти не позже 15 марта

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-02T13:24:21+03:00

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В доме №29 по улице Труфанова заработали все новые лифты. Жители ждали этого полгода. По графику, включить подъемники должны были еще в октябре. Но сроки подрядчиками были нарушены.

— Подрядчик справляется достаточно слабо. Объём большой, а темпы оставляют желать много лучшего. Это недопустимо. Я дал поручение вести наблюдение за выполнением работ в режиме реального времени. Будем делать соответствующие выводы и выставлять претензии, — отметил посетивший этот дом мэр Ярославля Владимир Волков.

В «Ярославльлифте», которому потом обслуживать новые лифты, говорят, что в среднем замена одного подъемника занимает около двух месяцев, но после проведения работ его должен обследовать и принять Ростехнадзор. Часто приходится устранять поступившие замечания. Однако существует дата, к которой должны заработать абсолютно все замененные лифты города - 15 марта. В этот день завершается контракт с подрядчиком.

Напомним, в этом году в Ярославле замене подлежат 140 лифтов в 68 многоквартирных домах. В эксплуатацию пока ввели только 47 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU