2019-02-02T12:46:15+03:00
Происшествия

Ярославец утопил в проруби вещи жительницы Санкт-Петербурга

Таким образом он постарался замести следы своего преступления
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Житель Мышкинского района Ярославской области утопил вещи гостьи из Питера в проруби, чтобы скрыть свое преступление.Житель Мышкинского района Ярославской области утопил вещи гостьи из Питера в проруби, чтобы скрыть свое преступление.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Неспокойно прошла поездка 81-летней жительницы Санкт-Петербурга в Ярославскую область. Пожилая женщина приехала в Мышкинский район навестить родственников, но лишилась своих вещей. Кто-то украл ее сумку с лекарством, документами и деньгами в сумме 9300 рублей прямо из дома родных. Женщина обратилась в полицию. И правоохранители вычислили вора. Им оказался 31-летний местный житель.

- Мужчина пояснил, что был знаком с владельцами дома и довольно часто заходил к хозяевам. В данном случае, воспользовавшись отсутствием людей в помещении, он похитил стоящую на столе женскую сумку. Сначала подозреваемый спрятал украденное в сенях своего дома. Позднее, узнав о том, что пострадавшая обратилась в полицию, утопил похищенное в проруби, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Известно, что мужчина нигде не работает, уже привлекался к уголовной ответственности. Он пообещал полностью возместить украденное. Тем не менее, на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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