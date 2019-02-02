СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-02T11:48:50+03:00

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В Ярославле под тяжестью снега провалилась крыша остановки. Происшествие случилось 1 февраля на улице Гагарина. Известно, что павильон еще совсем новый - установленный в прошлом году. Его собственник - местный предприниматель. Он и должен был обеспечить очистку крыши от снега. И не сделав этого, поплатился своей же собственностью. Хорошо еще, что во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, это уже не первое происшествие в Ярославле, ставшее последствием прошедшего в городе снегопада и плохой уборки. Так, в центре города опять же 1 февраля обрушились строительные леса. Кроме того, есть жертвы снегопада и среди людей. Снежная лавина сошла на двух женщин с крыши дома на проспекте Толбухина. Но если этим жительницам Ярославля повезло - они отделались небольшими травмами, то другая ярославна попала в реанимацию после того, как на нее рухнул снег с дома №55 по улице Большая Октябрьская.

Фото: Руслан Маслов.

ИСТОЧНИК KP.RU