СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-02T09:55:13+03:00

Причиной происшествия стал неисправный контейнер на местном водоканале

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор провел замеры воздуха в месте утечки хлора в Рыбинске

1 февраля на водоканале Рыбинска Ярославской области произошла утечка хлора. Резкий запах почувствовали люди, живущие на улицах Солнечной, Танкистов и примыкающих к ним.

- Сегодня на очистных сооружениях водопровода по улице Танкистов в помещении хлораторной обнаружена неисправность контейнера с хлором. Незначительная утечка локализована в пределах помещения хлораторной газоспасательным формированием. Неисправный контейнер возвратят поставщику, - сообщили в пресс-службе Северного водоканала.

Между тем, Роспотребнадзор провёл замеры состояния воздуха в районе больничного городка, улиц Новой, Кулибина, Танкистов, проспекта Ленина, на территории НПО «Сатурн». По данным экспертов, превышений вредных веществ в воздухе не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU