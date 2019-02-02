СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-02T09:31:28+03:00

Поиграть в игру есть шанс у всех желающих, но не бесплатно

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В Ярославле открылась секция керлинга. Расположена она в комлексе «Арена-76» на проспекте Машиностроителей. Проект поддержали правительство области, Российская федерация керлинга. А на открытие приехал сам министр спорта России Павел Колобков. Он отметил, что в России керлинг развивают уже 30 регионов, и теперь Ярославская область стала одним из них.

– Керлинг – это уникальный вид спорта, который совмещает в себе как хорошую физическую нагрузку, так и интеллектуальные способности. Убежден, что многим юным ярославцам будет интересно попробовать свои силы на этих ледовых дорожках, - отметил на открытии губернатор Дмитрий Миронов.

В секцию уже записались 44 ребенка. Предполагается, что занятия будут проходить и для взрослых. Также все желающие могут арендовать в «Арене-76» дорожку, чтобы в свое удовольствие поиграть в эту игру. Правда, удовольствие будет не из дешевых - 4 500 рублей за 1 час с 15-минутным инструктажем. Дополнительные услоги тренера обойдутся в 1000 рублей в час.

ИСТОЧНИК KP.RU