2019-02-02T09:31:28+03:00
Общество

В Ярославле открылась секция керлинга

Поиграть в игру есть шанс у всех желающих, но не бесплатно
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле теперь можно поиграть в керлинг.В Ярославле теперь можно поиграть в керлинг.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле открылась секция керлинга. Расположена она в комлексе «Арена-76» на проспекте Машиностроителей. Проект поддержали правительство области, Российская федерация керлинга. А на открытие приехал сам министр спорта России Павел Колобков. Он отметил, что в России керлинг развивают уже 30 регионов, и теперь Ярославская область стала одним из них.

– Керлинг – это уникальный вид спорта, который совмещает в себе как хорошую физическую нагрузку, так и интеллектуальные способности. Убежден, что многим юным ярославцам будет интересно попробовать свои силы на этих ледовых дорожках, - отметил на открытии губернатор Дмитрий Миронов.

В секцию уже записались 44 ребенка. Предполагается, что занятия будут проходить и для взрослых. Также все желающие могут арендовать в «Арене-76» дорожку, чтобы в свое удовольствие поиграть в эту игру. Правда, удовольствие будет не из дешевых - 4 500 рублей за 1 час с 15-минутным инструктажем. Дополнительные услоги тренера обойдутся в 1000 рублей в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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