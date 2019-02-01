2019-02-01T22:34:45+03:00
Спорт

«Локомотиву» в Нижнем Новгороде двух шайб перевеса не хватило для победы

Команда Дмитрия Квартальнова проиграла за две секунды до конца овертайма
Виктор ПОЛЯК
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Второй матч выездной серии «Локомотива», которой наш «паровоз» будет завершать регулярную часть чемпионата КХЛ, проходил в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» неизменно оказывается крепким орешком. Нынешняя игра исключением не стала, хотя в начале второго периода местные болельщики приуныли, потому что счет уже стал для «Торпедо» катастрофичным – 0:2!

В первом периоде ярославцы на 18-й минуте блеснули «домашней заготовкой» при вбрасывании шайбы в зоне атаки. Андрей Локтионов виртуозно выиграл вбрасывание, откинув шайбу точно на крюк Даниилу Юртайкину, бросок которого оказался неотразимым – 1:0. Гол стал реализацией определенного игрового перевеса ярославцев. Это наши ребята еще раз показали в начале второго периода, когда защитник Максим Осипов мощным броском с передачи Дениса Алексеева реализовал «лишнего». Но достигнутое, похоже, сыграло плохую службу.

Ярославцы начали как-то небрежничать в игре, а вылилось это в матч-штраф Григория Денисенко, который в отнюдь не критической ситуации въехал сзади по ногам торпедовца. Судьи наказали это большим штрафом, хотя в конце первого периода Юртайкину нанесли удар клюшкой в лицо и ему пришлось уйти в раздевалку, а штраф наложили малый – 2 мин. Все это сказалось в игре. Торпедовцы активизировались, а в одном из моментов им удалось распечатать ворота Ильи Коновалова, прервав этим его затяжную сухую серию без пропущенных шайб.

Но более серьезный удар получил наш «паровоз» в начале третьего периода, когда Коновалов оказался бессилен против броска с близкой дистанции – 2:2. Наши парни попытались перехватить инициативу и стали больше гостить в чужой зоне. Запала однако хватило ненадолго. Видимо, посчитали возможным взять верх в овертайме или по буллитам, в которых Коновалов выручает. Но овертайм завершился за две секунды пятиминутной отметки.

«Торпедо» (Н.Новгород) – «Локомотив» - 3:2 ОТ (0:1;1:1;1:0;1:0).

ИСТОЧНИК KP.RU

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