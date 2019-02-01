«Буревестник» поквитался с «Уралмашем» за проигрыш на Урале

1 Февр. 21:58 2019-02-01T21:58:08+03:00

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Наверняка, в головах ярославских баскетболистов занозой гнездилось воспоминание о своей неудаче с «Уралмашем» на выезде, когда в первом круге «Буря» досадно проигрывает в Екатеринбурге. Эту «занозу» нашим парням удалось выдернуть буквально на первых минутах домашней игры.

Уже к 5-й минуте отрыв «Бури» в счете достиг двузначной отметки, причем, очень красочно – 10:0. Лишь на 6-й минуте уральцы смогли «размочить» счет на табло. До этой минуты жесткая защита «Бури» не допускала гостей к своему кольцу. Правда, к концу четверти отрыв все же сократился, но это было эпизодом, что подтвердила вторая четверть, когда гостей ошеломил снайперский град ярославцев.

Наши парни четко выполняли тренерскую задумку, отдавая предпочтение броскам из-за дуги. Хуже всего для гостей оказалось то, что в роли снайперов не было яркого лидера. «Трехами» до большого перерыва Константин Новиков, Джимми Гевин, Михаил Карпачев, Антон Агеев… За 20 минут «Буря» набросала Уралу 7 «трёх» из 16 попыток. Причем, с ближнего «боя» ярославцы только четырежды поразили цель.

Достигнутый к середине матча отрыв - 37:26 позволял команде Михаила Терехова хладнокровно удерживать преимущество. К тому же, сказывалось отсутствие в составе Артема Бутянковса, регулярно становившегося в прошлых играх ключевой фигурой. В его отсутствие ведущую роль взял на себя Джимми Гевин, не раз кинжальными проходами рвавший оборону «Уралмаша». В итоге Гевин стал лучшим бомбардиром матча с 19 очками, а «Буря» своей важной победой закрепилась в зоне команд на плей-офф «Буревестник» – «Уралмаш» (Екатеринбург) - 67 : 54(14:8, 23:18, 16:16, 14:12).

ИСТОЧНИК KP.RU