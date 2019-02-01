2019-02-01T20:01:24+03:00
Общество

Превысил полномочия: экс-гендиректор ярославского аэропорта «Туношна» стал фигурантом уголовного дела

Оно возбуждено по материалам проверки Северо-Западной транспортной прокуратуры
Мария Соколова
Поделиться:
Следствие считает, что аэропорту "Туношна" причинен ущерб на более чем 26 млн рублей.Следствие считает, что аэропорту "Туношна" причинен ущерб на более чем 26 млн рублей.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Надзорное ведомство проверило исполнение градостроительного законодательства при проведении строительных работ в ОАО «Аэропорт Туношна».

При этом выяснилось, что бывший гендиректор открытого акционерного общества в период 2016-2018 годов Анатолий Козлов, уволившейся по собственному желанию в сентябре прошлого года, заключал незаконные договоры на реконструкцию аэропорта с помещениями для функционирования воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ и контролировал ее проведение.

После этого в аэропорту без необходимых заключения государственной экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и федерального государственного строительного надзора произведена незаконная реконструкция объектов, но в эксплуатацию аэровокзал с помещениями пункта пропуска не введены.

«В результате неправомерных действий генеральный директор причинил ОАО «Аэропорт Туношна» ущерб на сумму свыше 26 млн рублей», - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были направлены в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

По результатам их рассмотрения в отношении бывшего генерального директора аэропорта 31 января возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославль привезли уникальные античные вазы
«Шинник» в Турции завершил первый тренировочный сбор
Министр спорта РФ оценил опыт Ярославской области по созданию ФОКов и пообещал 700 миллионов рублей
Под тяжестью снега в центре Ярославля рухнули строительные леса: осадки не оставляют горожан в покое даже после того, как циклон ушел
В Ярославле телефонный мошенник вынудил женщину назвать реквизиты карты и снял с нее деньги
Пострадавшая в Ярославле от глыбы льда женщина находится в тяжелом состоянии
Ярославец взял быстрый кредит, но не погасил, а теперь приставы арестовали его иномарку
Ярославский аквапарк выплатит отцу с сыном 100 тысяч рублей за травмированную голову и сломанный нос
В Ярославле работодатели не выплачивали зарплату, за это приставы арестовали у них оборудование
В Рыбинске произошел крупный пожар в котельной
В Рыбинске пропала 13-летняя девочка с шрамом над бровью и красноватыми волосами
В Ярославле полицейские поймали вора-рецидивиста, который ночью украл из машины аккумулятор и компрессор
Во время застолья в Брагино произошла квартирная кража
Жительница Ярославля обратилась к мэру с просьбой установить откидной пандус – градоначальник ее услышал
«Нет задачи просто собрать с водителей деньги»: в Ярославле к обсуждению организации платных парковок привлекут экспертов и общественность
В Ярославской области задержали серийных похитителей аккумуляторов
Ярославец украл из магазина кофе и спиртное на несколько тысяч рублей
Мужчина и девушка пострадали в аварии на трассе Ярославль-Рыбинск
На Большой Октябрьской женщине пробило голову глыбой льда: СК начал проверку
Обеднел, пока ел: у ярославца в кафе украли карту и сняли с нее 105 тысяч рублей
Следственный комитет начал проверку после схода снега на женщин на проспекте Толбухина в Ярославле
«Не чувствовала ног»: в Ярославле снег с крыши обрушился на женщину
Клиенты «Дом.ru» за год получили 600 тысяч подарков
Водитель внедорожника погиб при столкновении с фурой в Ярославской области
Английские аллеи, кинозал под открытым небом и беговые дорожки: в Ярославле реконструируют Юбилейный парк
Ярославское областное отделение "Единой России" возглавит Алексей Константинов