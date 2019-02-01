Превысил полномочия: экс-гендиректор ярославского аэропорта «Туношна» стал фигурантом уголовного дела
Надзорное ведомство проверило исполнение градостроительного законодательства при проведении строительных работ в ОАО «Аэропорт Туношна».
При этом выяснилось, что бывший гендиректор открытого акционерного общества в период 2016-2018 годов Анатолий Козлов, уволившейся по собственному желанию в сентябре прошлого года, заключал незаконные договоры на реконструкцию аэропорта с помещениями для функционирования воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ и контролировал ее проведение.
После этого в аэропорту без необходимых заключения государственной экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и федерального государственного строительного надзора произведена незаконная реконструкция объектов, но в эксплуатацию аэровокзал с помещениями пункта пропуска не введены.
«В результате неправомерных действий генеральный директор причинил ОАО «Аэропорт Туношна» ущерб на сумму свыше 26 млн рублей», - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были направлены в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
По результатам их рассмотрения в отношении бывшего генерального директора аэропорта 31 января возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU