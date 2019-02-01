«Шинник» в Турции завершил первый тренировочный сбор

СЕГОДНЯ 19:33 2019-02-01T19:33:06+03:00

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Главной целью первого зарубежного сбора была не столько отработка игровых кондиций, сколько тяжелая нагрузочная работа игроков в преддверии скорого возобновления чемпионата ФНЛ. Именно большими силовыми нагрузками игроков можно объяснить результаты контрольных игр.

В первой из них «Шинник» с футбольным счетом 0:1 уступил болгарской команде «Дунав» (Русе). Более досадным для ярославских болельщиков стал итог игры с клубом «Жетысу» из казахстанского города Талды-Курган (ныне - Талдыкорган). Счет поражения крупный – 0:3. Но это не повод для паники, потому что все наши игроки сейчас под нагрузками, что сказывается на скорости игровых действий.

У наших соперников втягивающий период с большими нагрузками уже пройден, что и дало им различимое преимущество. Теперь Александр Побегалов с командой вернется домой для короткого отдыха. А уже через неделю «Шиннику» предстоит ставший теперь традиционным предсезонный турнир на Кубок ФНЛ, местом проведения которого станет с 8 февраля Кипр.

ИСТОЧНИК KP.RU