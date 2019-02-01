Министр спорта РФ оценил опыт Ярославской области по созданию ФОКов и пообещал 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-02-01T18:44:35+03:00

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Созданную в регионе систему физкультурно-оздоровительных клубов стоит внедрять в других регионах России, заявил сегодня прибывший с рабочим визитом министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с губернатором Дмитрием Мироновым.

– Одна из задач, поставленных Президентом России в майских указах, закрепленная в нацпроекте «Спорт – норма жизни», – вовлечение более чем 50 процентов населения в занятия спортом, – отметил Павел Колобков. – Ярославская область по работе в этом направлении является одним из лидеров в России. Ваш регион активно развивает спорт, в 2018 году им занималось 38 процентов населения. Считаю, что опыт Ярославской области по созданию системы спортивных клубов, в том числе муниципальных, можно тиражировать в других субъектах России.

Министр сообщил, что до 2024 года региону будет выделено более 700 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры: строительство футбольных полей, объектов массового спорта и закупку инвентаря.

Губернатор пообещал в перспективе к уже имеющимся объектам добавить еще 5 современных ФОКов, а также увеличить региональную сеть физкультурно-спортивных клубов по месту проживания, обучения и работы граждан с 200 организаций до 500 к 2024 году.

В ходе встречи также обсуждалось участие области в проведении мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Ярославль вошел в предварительный список из 10 городов, которые могут принять соревнования. Сейчас специальная комиссия оценивает спортивную, гостиничную, транспортную инфраструктуру городов-претендентов. По результатам будет сформирован финальный список. Министр спорта подчеркнул, что у Ярославской области есть все шансы на включение в него.

ИСТОЧНИК KP.RU