2019-02-01T17:20:28+03:00
Происшествия

Под тяжестью снега в центре Ярославля рухнули строительные леса: осадки не оставляют горожан в покое даже после того, как циклон ушел

Пользователи соцсетей делятся фотографиями последствий снегопада
Екатерина РЯБЦЕВА
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В соцсетях появляется много фотографий опасных крыш, гигантских сосулек и разрушенных конструкций/ФОТО: Андрей СмирновВ соцсетях появляется много фотографий опасных крыш, гигантских сосулек и разрушенных конструкций/ФОТО: Андрей Смирнов
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В Ярославле продолжается снежный бойкот. Осадки не оставляют горожан в покое даже после того, как циклон ушел. Коммунальные службы в игру не вступают – смотрят со стороны наблюдателей.

Очередной коллапс случился в центре Ярославля. Под тяжестью снега и наледи рухнула конструкция строительных лесов. К огромному счастью никто не пострадал. Фотографию разместили в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. Пользователи соцсети пытаются шутить, но выходит грустно и не смешно…

– Предупрежден, значит вооружён, но складывается устойчивое впечатление, что МЧС и ЖКХ работают вместе.....одни не чистят, зато другие предупреждают! – подписано фото.

Менее удачно закончилась вечерняя прогулка двух женщин. Они шли по проспекту Толбухина, а когда остановились возле дома 62, то на них обрушилась настоящая снежная лавина! Женщины отделались шоком и испугом.

А вот другая ярославна пострадала серьезнее. С крыши нее сошел снег и ледяная глыба. Все это случилось по адресу Большая Октябрьская, 55. Когда скорая приехала, то пострадавшая не могла двигаться и говорить. В настоящее время женщина в тяжелом состоянии, она госпитализирована в Соловьевскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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