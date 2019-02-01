2019-02-01T16:29:18+03:00
Происшествия

В Ярославле телефонный мошенник вынудил женщину назвать реквизиты карты и снял с нее деньги

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая пожаловалась, что с ее банковской карты неожиданно снялась крупная сумма – более 15 тысяч рублей. Ранее женщине позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка. Лжесотрудник уверял пострадавшую, что ее карта заблокирована, а для того, чтобы ее разблокировать, нужно назвать реквизиты. Женщина доверилась телефонному мошеннику и сказала нужную информацию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ярославле двое молодых людей зашли в кафе. Там из кармана куртки мужчины они вытащили карту и пин-код от карты. Деньги злоумышленники сняли и потратили, но полиции удалось отыскать воров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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