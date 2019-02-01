2019-02-01T14:52:31+03:00
Общество

Ярославец взял быстрый кредит, но не погасил, а теперь приставы арестовали его иномарку

Из-за долгов микрокредитная организация отправилась в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Ярославля поехал в Рязань и взял в микрокредитной компании кредит. Когда пришло время отдавать, то мужчина стал уклоняться от этих дел. Он не выплачивал кредит, поэтому финансовая компания пошла в суд. Приставы решили наложить арест на имущество должника. Теперь с иномаркой «Мазда 3» должник не может сделать никаких регистрационных действий. Зато микрокредитная организация стала спокойна, ведь у нее появилась имущество, на которое можно обратить взыскание. Остается надеяться, что ярославец одумается и выплатит деньги, которые брал на кредитных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пострадавшая в Ярославле от глыбы льда женщина находится в тяжелом состоянии
Ярославский аквапарк выплатит отцу с сыном 100 тысяч рублей за травмированную голову и сломанный нос
В Ярославле работодатели не выплачивали зарплату, за это приставы арестовали у них оборудование
В Рыбинске произошел крупный пожар в котельной
В Рыбинске пропала 13-летняя девочка с шрамом над бровью и красноватыми волосами
В Ярославле полицейские поймали вора-рецидивиста, который ночью украл из машины аккумулятор и компрессор
Во время застолья в Брагино произошла квартирная кража
Жительница Ярославля обратилась к мэру с просьбой установить откидной пандус – градоначальник ее услышал
«Нет задачи просто собрать с водителей деньги»: в Ярославле к обсуждению организации платных парковок привлекут экспертов и общественность
В Ярославской области задержали серийных похитителей аккумуляторов
Ярославец украл из магазина кофе и спиртное на несколько тысяч рублей
Мужчина и девушка пострадали в аварии на трассе Ярославль-Рыбинск
На Большой Октябрьской женщине пробило голову глыбой льда: СК начал проверку
Обеднел, пока ел: у ярославца в кафе украли карту и сняли с нее 105 тысяч рублей
Следственный комитет начал проверку после схода снега на женщин на проспекте Толбухина в Ярославле
«Не чувствовала ног»: в Ярославле снег с крыши обрушился на женщину
Клиенты «Дом.ru» за год получили 600 тысяч подарков
Водитель внедорожника погиб при столкновении с фурой в Ярославской области
Английские аллеи, кинозал под открытым небом и беговые дорожки: в Ярославле реконструируют Юбилейный парк
Ярославское областное отделение "Единой России" возглавит Алексей Константинов