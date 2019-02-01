Ярославец взял быстрый кредит, но не погасил, а теперь приставы арестовали его иномарку
Из-за долгов микрокредитная организация отправилась в суд
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Житель Ярославля поехал в Рязань и взял в микрокредитной компании кредит. Когда пришло время отдавать, то мужчина стал уклоняться от этих дел. Он не выплачивал кредит, поэтому финансовая компания пошла в суд. Приставы решили наложить арест на имущество должника. Теперь с иномаркой «Мазда 3» должник не может сделать никаких регистрационных действий. Зато микрокредитная организация стала спокойна, ведь у нее появилась имущество, на которое можно обратить взыскание. Остается надеяться, что ярославец одумается и выплатит деньги, которые брал на кредитных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU