2019-02-01T15:36:42+03:00
Происшествия

Ярославский аквапарк выплатит отцу с сыном 100 тысяч рублей за травмированную голову и сломанный нос

На пострадавших рухнули перила лестницы одной из горок
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Отец с сыном получили травмы в ярославском аквапарке.Отец с сыном получили травмы в ярославском аквапарке.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославский аквапарк выплатит жителям области 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что в начале августа прошлого года на отца с сыном, которые отдыхали в аквапарке, упали перила лестницы, ведущей на одну из горок. В итоге мужчина получил ушиб головы, а у его сына медики зафиксировали перелом костей носа. Отцу с ребенком пришлось десять дней провести на больничном.

Глава семьи обратился в суд с иском о возмещении причиненного ему и сыну вреда. Дело в декабре 2018 года рассмотрел Гаврилов-Ямский районный суд. В процессе заседания между представителями аквапарка и пострадавшими было заключено мировое соглашение с условием выплаты истцам указанной суммы.

Напомним, аквапарк открылся в Ярославле в 2017 году. Постетители простояли в очереди 1,5 часа, чтобы первыми опробовать новые развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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