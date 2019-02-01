В Ярославле работодатели не выплачивали зарплату, за это приставы арестовали у них оборудование

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-01T14:36:55+03:00

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В одной ярославской компании по монтажу электрооборудования руководители не выплачивали двоим сотрудникам зарплату. Сумма долга составила 265 тысяч рублей. В отдел судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам поступил исполнительный документ. Приставы должны были взыскать с фирмы задолженность. Несмотря на решение суда, руководители компании не собирались исполнять обязательство. Судебные приставы выяснили, что на счетах фирмы денег нет. Пришлось арестовывать оборудование – увлажнитель воздуха и приборы для проверки электросетей. Пока такие меры не побудили должника отдавать по счетам. Если так будет продолжаться, то приставы продадут имущество и перечислят деньги взыскателям.

ИСТОЧНИК KP.RU