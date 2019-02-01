В Рыбинске произошел крупный пожар в котельной
Огнем повреждено оборудование на площади 20 кв. метров
В Рыбинске в ночь на 1 февраля произошел крупный пожар в котельной. Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Рыбинске Ярославской области произошел крупный пожар в котельной, расположенной на улице Бурлатской. Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 22 часа 37 минут 31 января. Площадь пожара составила 20 кв. метров.
- На тушение пожара привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
О полной ликвидации возгорания сообщили в 2 часа 10 минут 1 февраля. В результате происшествия было повреждено оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU