В Рыбинске пропала 13-летняя девочка с шрамом над бровью и красноватыми волосами

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-01T13:34:51+03:00

Анастасия Мудракова ушла из дома и не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области идут поиски 13-летней девочки, которая 31 января ушла из дома в Рыбинске и не вернулась. Настю Мудракову ищут полиция и волонтеры.

Девочка выглядит на 14 лет, невысокого роста, около 160 см. Худощавая, длинные темные волосы с красным оттенком. Цвет глаз карий. Из особых примет – шрам над левой бровью.

Настя была одета в синюю куртку с большими белыми звездами. На голове серая вязаная шапка. На ребенке был большой серый шарф с красно-синим рисунком. На ногах черные джинсы и короткие черные ботинки. С собой у девочки был ярко-оранжевый рюкзак.

В последний раз девочка была в сети 29 января.

Всех, кто знает, где может находиться пропавший ребенок, просим позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, 112 . Или волонтерам по номеру: 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU