В Ярославле полицейские поймали вора-рецидивиста, который ночью украл из машины аккумулятор и компрессор

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-01T13:28:45+03:00

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В ночь на 30 января в одном из дворов на улице Лескова во Фрунзенском районе произошло ограбление. Неизвестные мужчины подъехали на машине с шашечками такси, подошли к другому автомобилю и вытащили компрессор, аккумулятор и инструмент. Сумма ущерба составила 6500 рублей. Пострадавший хозяин обратился в полицию. Оказалось, что злоумышленник –1981 года рождения. Он ранее был судим несколько раз.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU