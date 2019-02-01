В Ярославле полицейские поймали вора-рецидивиста, который ночью украл из машины аккумулятор и компрессор
Грабители ночью подъехали к машине на улице Лескова
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В ночь на 30 января в одном из дворов на улице Лескова во Фрунзенском районе произошло ограбление. Неизвестные мужчины подъехали на машине с шашечками такси, подошли к другому автомобилю и вытащили компрессор, аккумулятор и инструмент. Сумма ущерба составила 6500 рублей. Пострадавший хозяин обратился в полицию. Оказалось, что злоумышленник –1981 года рождения. Он ранее был судим несколько раз.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU