2019-02-01T14:05:19+03:00
Происшествия

Во время застолья в Брагино произошла квартирная кража

Ярославец лишился дорогого телефона и друга, который его украл
Роман Рыжиков
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Сумма ущерба составила 17 тысяч рублейСумма ущерба составила 17 тысяч рублейФото: Роман Рыжиков
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В полицию Ярославля обратился житель Брагино, у которого пропал дорогой телефон. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Сотрудники восстановили события и узнали, что мужчина недавно выпивал со своим знакомым у себя в квартире. Его-то правоохранители и заподозрили в краже. Подозрения оправдались, на 31-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

Другой ярославец украл из магазина спиртное и кофе на несколько тысяч рублей, чтобы продать, и попал в объективы камер видеонаблюдения. Теперь на него заведено уголовное дело, уже не первое.

Полицейские предупреждают ярославцев: выпивать с малознакомыми может быть небезопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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