Жительница Ярославля обратилась к мэру с просьбой установить откидной пандус – градоначальник ее услышал
В Ярославле состоялся личный прием у мэра Владимира Волкова. Градоначальник спрашивал у горожан о наболевших темах, а потом передал 13 вопросов по капремонтам, ЖКХ и расселению аварийных домов ответственным лицам.
Ярославна Наталья Балашова, проживающая на улице Доронина, попросила у Волкова установить в ее подъезде пандус.
— Проблема заключается в том, что я не могу выйти на улицу самостоятельно. Куда только я не обращалась, приём мэра стал последней надеждой, что меня услышат, — говорит Наталья.
Решение вопроса не заставило себя ждать. Владимир Волков отдал распоряжение установить откидной пандус и адаптировать наружные сходы.
Также к градоначальнику пришла жительница частного сектора. Она попросила провести трубу для отвода воды через канаву, чтобы вода не залила участок. Мэр пообещал, что труба будет проложена до 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU