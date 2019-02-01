Жительница Ярославля обратилась к мэру с просьбой установить откидной пандус – градоначальник ее услышал

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-01T14:07:31+03:00

На личном приеме у Владимира Волкова поднимались вопросы ЖКХ, капремонта и расселения аварийного жилья

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В Ярославле состоялся личный прием у мэра Владимира Волкова. Градоначальник спрашивал у горожан о наболевших темах, а потом передал 13 вопросов по капремонтам, ЖКХ и расселению аварийных домов ответственным лицам.

Ярославна Наталья Балашова, проживающая на улице Доронина, попросила у Волкова установить в ее подъезде пандус.

— Проблема заключается в том, что я не могу выйти на улицу самостоятельно. Куда только я не обращалась, приём мэра стал последней надеждой, что меня услышат, — говорит Наталья.

Решение вопроса не заставило себя ждать. Владимир Волков отдал распоряжение установить откидной пандус и адаптировать наружные сходы.

Также к градоначальнику пришла жительница частного сектора. Она попросила провести трубу для отвода воды через канаву, чтобы вода не залила участок. Мэр пообещал, что труба будет проложена до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU