«Нет задачи просто собрать с водителей деньги»: в Ярославле к обсуждению организации платных парковок привлекут экспертов и общественность

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-01T13:05:54+03:00

Платные парковки в Ярославле будут планировать с учетом мнения экспертов и общественников. Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле к обсуждению вопроса организации новых платных парковок привлекут экспертов и общественность. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков в эфире «Городского телеканала».

То, что организовывать новые платные парковки в городе необходимо, власти уверены. Мол, количество автомобилей растет, а из-за отсутствия четких правил парковки водители оставляют машины в неположенных местах, создавая неудобства и для пешеходов, и для другого транспорта.

— Организованное парковочное пространство — необходимость современного города. Оно включает в себя комплекс мер: создание стационарных, перехватывающих и платных парковок. Нет задачи — просто собирать с водителей деньги, хотя это и является доходной частью бюджета. Задача — навести порядок, создать комфортную городскую среду, удобную и для водителей, и для пешеходов, - подчеркнул Волков.

В городе решено создать рабочую группу, в которую войдут как представители органов власти, так и технические специалисты, эксперты, общественники. Первое обсуждение проекта запланировано на следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU