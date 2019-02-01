В Ярославской области задержали серийных похитителей аккумуляторов

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-01T14:11:15+03:00

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Автолюбители Первомайского района Ярославля долгое время страдали от воришек. У владельцев авто то и дело пропадали аккумуляторы. Не спасали даже гаражи – злоумышленники взламывали замки и проникали внутрь. А если машина была оставлена без присмотра – это, можно сказать, было подарком для преступников.

Наконец, их злодеяния прекратились – полицейские поймали двух воров. Одному 28 лет, второму – 26. Подельники навредили людям на 26 тысяч рублей. Оба были ранее судимы. Зная, что их ожидает, решили во всем признаться. Сейчас злоумышленники под стражей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU