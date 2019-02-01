Ярославец украл из магазина кофе и спиртное на несколько тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-01T12:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Ярославля произошла магазинная кража. Сотрудники обратились в полицию и рассказали, что кто-то украл кофе и спиртное на три тысячи рублей. Любитель напитков покрепче попал в объективы камер видеонаблюдения. Так что в скором времени его задержали.

Оказалось, мужчина руководствовался жаждой денег, а не просто жаждой, и все украденное продал. 33-летний ярославец и раньше привлекался к уголовной ответственности за кражи. Теперь на него завели новое уголовное дело по уже знакомой ему статье.

ИСТОЧНИК KP.RU