Ярославец украл из магазина кофе и спиртное на несколько тысяч рублей
Заряда бодрости не хватило, чтобы уйти от наказания
Ярославец продал украденноеФото: Роман Рыжиков
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Во Фрунзенском районе Ярославля произошла магазинная кража. Сотрудники обратились в полицию и рассказали, что кто-то украл кофе и спиртное на три тысячи рублей. Любитель напитков покрепче попал в объективы камер видеонаблюдения. Так что в скором времени его задержали.
Оказалось, мужчина руководствовался жаждой денег, а не просто жаждой, и все украденное продал. 33-летний ярославец и раньше привлекался к уголовной ответственности за кражи. Теперь на него завели новое уголовное дело по уже знакомой ему статье.
ИСТОЧНИК KP.RU