2019-02-01T12:22:39+03:00
Происшествия

Мужчина и девушка пострадали в аварии на трассе Ярославль-Рыбинск

ДТП произошло в Рыбинском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинском районе двое человек пострадали в ДТП. Фото: МЧС Ярославль.В Рыбинском районе двое человек пострадали в ДТП. Фото: МЧС Ярославль.
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Двое человек пострадали в аварии, которая произошла на трассе Ярославль-Рыбинск в Рыбинском районе Ярославской области. ДТП произошло 31 января около 19 часов. Дорогу не поделили «ВАЗ-21102», за рулем которого находился 31-летний мужчина, и «Форд Фокус», которым управлял 24-летний водитель.

– В результате ДТП в больницу с травмами доставили водителя «Жигулей» и 20-летнюю пассажирку этой же машины. Девушке потребовалась госпитализация, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, утром 1 февраля при столкновении фуры и внедорожника в Ярославской области погиб водитель легкового авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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