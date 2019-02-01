Мужчина и девушка пострадали в аварии на трассе Ярославль-Рыбинск
Двое человек пострадали в аварии, которая произошла на трассе Ярославль-Рыбинск в Рыбинском районе Ярославской области. ДТП произошло 31 января около 19 часов. Дорогу не поделили «ВАЗ-21102», за рулем которого находился 31-летний мужчина, и «Форд Фокус», которым управлял 24-летний водитель.
– В результате ДТП в больницу с травмами доставили водителя «Жигулей» и 20-летнюю пассажирку этой же машины. Девушке потребовалась госпитализация, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Напомним, утром 1 февраля при столкновении фуры и внедорожника в Ярославской области погиб водитель легкового авто.
ИСТОЧНИК KP.RU