Клиенты «Дом.ru» за год получили 600 тысяч подарков

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-01T11:21:38+03:00

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«Дом.ru» подводит итоги акции «12 поводов для подарков» за 2018 год. Клиенты оператора активировали более 600 тысяч спецпредложений, а количество участников акции выросло на 6%. Каждый месяц клиенты «Дом.ru» могут смотреть тематические пакеты ТВ-каналов, подписки в видеотеке, увеличивать скорость интернета, пользоваться сервисами и специальными предложениями без дополнительной платы. Стать участником акции может любой клиент оператора.

В 2018 году самыми популярными подарками стали пакеты развлекательных и спортивных каналов, а также скоростной бонус, который разгоняет интернет до 100 Мбит/с. Пользователи комплексных предложений – интернета и цифрового телевидения - чаще использовали возможности программы, а наибольший рост интереса к акции, сразу на 6% отмечен у пользователей услуги интернет.

В прошлом году акция «12 поводов для подарков» была значительно расширена. Теперь клиенты «Дом.ru» ко дню рождения получают подарки: разнообразные скидки на товары и выгодные предложения от партнеров компании.

В 2019 году «Дом.ru» вновь приготовил подарки на любой вкус. В феврале клиенты могут без дополнительной платы активировать антивирус, пакеты каналов для поклонников кино и киберспорта, а также подписку на премьерный видеосервис. В марте бонусом можно подключить пакеты каналов для путешественников и поклонников спорта, подписку на каталог популярных российских, европейских, голливудских фильмов и сериалов, а также антивирусную защиту сразу для 5 устройств. В летние месяцы «Дом.ru» порадует своих пользователей приглашениями на интересные мероприятия и кинопремьеры. Так, например, сразу в четырех городах – Воронеже, Саратове, Тюмени и Челябинске состоятся собственные фестивали «DOM.RU FEST», партнерами которых выступят популярные мировые и российские телеканалы. Узнать о дате проведения фестивалей и других важных событиях можно на сайте компании в разделе «Новости».

Календарь акции доступен по ссылке https://domru.ru/podarki, общая сумма подарков возможных по одному договору – до 10 000 рублей за год. Активировать их можно в Личном кабинете на сайте http://domru.ru/ или мобильном приложении «Мой Дом.ru» (раздел «Спецпредложения»).

ИСТОЧНИК KP.RU