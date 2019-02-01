Водитель внедорожника погиб при столкновении с фурой в Ярославской области

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-01T10:49:03+03:00

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1 февраля около 6 часов утра в Ярославской области столкнулись фура «ДАФ» с полуприцепом и легковой автомобиль «Мицубиси». ДТП произошло на дороге «Москва-Холмогоры» в Ростовском районе. 45-летний водитель легковушки погиб на месте. В УМВД по Ярославской области добавили, что после удара полуприцеп совершил наезд на отбойник.

- На встречной полосе перпендикулярно отбойнику торчит пикап с крытым кузовом. Морда в смятку. Судя по запчастям разбросанным поблизости, джип сначала впоролся в отбойник в правой полосе, помяв ограждение, затем его швырнуло на встречку, где его остановил другой отбойник. Удар был такой что перекосило передние двери, - пишут в соцсетях очевидцы происшествия.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в Рыбинске сгорели два дорогих внедорожника.

После столкновения с легковушкой фура врезалась в отбойник. Фото: МЧС Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU