Английские аллеи, кинозал под открытым небом и беговые дорожки: в Ярославле реконструируют Юбилейный парк

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-01T07:47:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр города Владимир Волков провел совещание по благоустройству парковой территории. Архитекторы предоставили проект, согласно которому «Юбилейный» парк оформят в едином стиле и разделят на зоны. Окончательное решение будет принято после совета с горожанами.

Архитекторы и проектировщики провели комплексный анализ парка с точки зрения его расположения, посетителей и наполнения. Специалисты уверены, что данная парковая зона – транзитная, то есть каждый день ее посещают люди разных возрастов и интересов. Для этого пространство нужно зонировать, но подводить под общую концепцию.

В «Юбилейном» будут предусмотрены две детские зоны – сцена и фонтан. Над сценой установят ламповую сетку в виде звездного неба. Возможно, будет установлен экран для просмотра фильмов и спортивных матчей. Рядом с фонтаном запланированы деревянные трибуны и мачта со светильниками. Также будут демонтированы и установлены новые качели.

Для тех, кто любит прогуляться, в «Юбилейном» воплотится концепция английских парков – свободная планировка и естественный ландшафт. Аллеи будут с песочным или плиточным покрытием. Кроме этого, установят тумбы и стенды с подсветкой для выставочных работ.

Спортсменов тоже учли: скейт-парк, спортивные дорожки и площадки проработаны в проекте.

— Люди тянутся в парк, чтобы прикоснуться к частичке природы. Сейчас природа здесь выражена в сильном контрасте. С одной стороны большие деревья, из-за которых практически не видно неба, с другой стороны - есть абсолютно пустое пространство. Парку нужен хороший дендролог, чтобы привести территорию в порядок, — считает архитектор Артём Цымбалов.

Градоначальник Волков отметил, что сейчас в парк страшно зайти. Для того, чтобы принять окончательные решения по реконструкции, состоится встреча горожан. Она пройдет 5 февраля в 18:00 на территории «Юбилейного».

ИСТОЧНИК KP.RU