Ярославская партия "Единой России" избрала Алексея Константинова Секретарем регионального отделения

СЕГОДНЯ 06:48 2019-02-01T06:48:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 31 января, в городе прошла XXXIII Конференция Ярославского регионального отделения «Единой России».

На конференции делегаты со всей области приняли решение назначить на должность Секретаря регионального отделения Алексея Константинова. Ранее Алексей Дмитриевич был исполняющим обязанности Секретаря регионального отделения после того, как Александр Грибов стал Секретарем Генерального Совета партии.

После своего избрания Алексей Дмитриевич сказал однопартийцам торжественную речь о том, что он приложит максимум усилий и поднимет авторитет партии в регионе.

- В ближайшее время нам предстоит серьезная работа. Коллеги, мы должны не только выполнить предвыборные обещания, но и уметь находить решения, признавать ошибки и исправлять их. За каждым принятым решением, нормативным актом и проведенным мероприятием стоят интересы наших граждан, и члены партии должны нести за это ответственность. Быть ближе к людям, уважать их, слышать и советоваться при принятии решений – вот основные постулаты нашей работы, - подытожил Алексей Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU